Поезд следует со всеми остановками: невероятное путешествие по Транссибу

Не только Москва и Петербург, но еще Урал, Сибирь и Дальний Восток. Японские туристы открывают для себя совсем другую Россию. Журналисты, блогеры и представители туриндустрии отправились в путешествие на поезде по Транссибирской магистрали. Проехав с востока на запад, они признаются, что Россия поразила их воображение. Туроператоры предрекают рост спроса на железнодорожные туры.

"Хорошо!" — это короткое русское слово Жо Ковано скажет еще не раз, глядя на пейзажи за окном. Бесконечные поля, размах и простор, поражающие воображение.

"Пейзаж за окном очень отличается, и это притягивает. Друзья в Facebook не ожидали, что будет так красиво", — говорит представитель туристической компании Жо Ковано.

В невероятное путешествие по железной дороге с Дальнего Востока на запад отправились журналисты, блогеры и представители туриндустрии Страны восходящего солнца. В Екатеринбурге гостей встречают на высоком уровне. Японские блогеры мгновенно начинают прямую трансляцию в социальные сети.

Тысячи фотографий и сотни лайков — и все это о российской глубинке. Детский восторг делегации вызывает стела на границе Европы и Азии.

А еще — знакомство с уникальным народным промыслом, сысертским фарфором, все изделия расписываются вручную. И рассказ о первых демидовских станках, с которых и начиналась уральская металлургия.

Один день — один город. Хабаровск, Благовещенск, Чита, Новосибирск — названия некоторых мест иностранные туристы до этого даже не знали. Сегодня по железной дороге можно быстро и с комфортом добраться до самых красивых уголков России.

Путешествие из Владивостока в Москву на поезде — по Транссибирской магистрали, почти две недели в пути: не каждый россиянин отважится на такую поездку, но гости из Японии каждый день открывают для себя что-то новое и удивительное.

Татарстан встречает теплой погодой и величием главной соборной мечети Кул-Шариф. В солнечных лучах бирюзовые купол и минареты выглядят завораживающе. Поражает гостей знаменитый казанский Кремль. До сих пор многие из них думали, что Кремль есть только в Москве.

"Они все ищут изюминки, надеюсь, что они их нашли. Мы постарались показать максимально интересные маршруты. Например, на Байкале мы им жарили яичницу на лопате в топке паровоза. Они были в восторге", — рассказала начальник отдела по работе с корпоративными клиентами "РЖД-Тур" Ирина Федорова.

Не меньший восторг вызывает и мастер-класс по приготовлению традиционных татарских эчпочмаков. После короткого знакомства со скалкой японские гости начинают сами раскатывать тесто и лепить знаменитые треугольники с мясом, картофелем и луком. А лучший отдых после обильного обеда — прогулка по татарской слободе с хороводами под национальную музыку.