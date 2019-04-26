"Большая книга" - отражение того, что происходит
Самая крупная и репрезентативная литературная премия России за 14 лет существования набрала такой вес, что ее "длинный список" тянет на срез литературного процесса. То, что прислали авторы, издательства, редакции толстых журналов, что отобрали эксперты "Большой книги", — это актуальная, современная русскоязычная литература, это лучшее, наиболее интересное, что в ней есть.
Рукописи и книги на этот раз поступили из 23 российских регионов и 16 стран, среди которых Франция, США, Австралия, Япония, Швейцария.
Самому юному номинанту из "длинного списка" – 28 лет, самому старшему – 85. Из 343 произведений, присланных в этом году, в длинном списке осталось 41.
По словам главы экспертного Совета Михаила Бутова, за 14 лет с помощью "Большой книги" о себе успели заявить два поколения. Приходят новые, молодые, некоторые уже и титулованные – лауреаты премии "Лицей".
Имена финалистов премии будут объявлены в июне, а осенью жюри и читатели выберут победителей.
Национальная литературная премия "Большая книга" была создана в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Автор, занявший первое место, получает три миллиона рублей, второе — 1,5 миллиона рублей, третье — один миллион рублей. Среди лауреатов — Гузель Яхина, по книге которой "Зулейха открывает глаза" телеканал "Россия 1" снимает сериал, Александр Архангельский, Рустам Рахматуллин, Евгений Водолазкин.
С некоторыми из произведений, удостоившихся попадания в "длинный список", можно ознакомиться на странице Хасавюртовской библиотеки им. Расула Гамзатова. Библиотека считается одной из лучших, активно поддерживающих "Большую книгу", российскую литературу в целом и популяризирующую родную дагестанскую.
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