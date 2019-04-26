Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 апреля 201921:36 Александр Карпов

20-30 таблеток в день: дипломы лечившей БАДами блогерши оказались липовыми

Трансгуманист, натуропат, биохакер — все это один человек. Необычными способностями популярного инстаграм-доктора Елены Корниловой заинтересовались даже в РАН, где мошенницу в итоге и разоблачили.

Уму непостижимо, каким образом эта миловидная, но явно не отягощенная печатью академического образования девушка могла стать едва ли не самым популярным сетевым лекарем в России. У Елены Корниловой 250 тысяч подписчиков в соцсетях, десятки тысяч уверовавших в целебную силу YouTube и Instagram.

"Девушка говорила о себе, что она биолог, биохимик, что у нее три образования в трех институтах. Это скрин переписки с ее администратором: вы можете записаться на волосы, если у вас проблемы с желчным пузырем, если вы беременны. И все платно!" – говорит блогер Ангелина Дубровская.

На странице псевдомедицинского светила готовые рецепты и схемы лечения всего на свете — от седины до запора и беременности. И все это исключительно с помощью БАДов — биологически активных добавок определенной фирмы — по 20-30 таблеток в день. Вот Корнилова исцеляет язвенную болезнь: "Что мы можем применить от Helicobacter — натуральное средство — мастиковая смола. Можно купить на iHerb. Применение длительное, 2-3 месяца".

"Про Helicobacter: здесь это не поможет, а если у человека действительно серьезная патология, может привести к желудочно-кишечному кровотечению", — объясняет Константин Зверев, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ имени М.Е Жадкевича.

У настоящих врачей, которым показывали эту полуграмотную ахинею, волосы дыбом встали.

"Ну, это такой не очень порядочный способ зарабатывания денег", — считает Константин Зверев, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ имени М.Е Жадкевича.

"Она не просто дает советы, она дает промокоды на скидки на те средства, которые она рекламирует. Этот же промокод является идентификатором. Какой-то процент от продажи идет тому, кто рекомендовал", — рассказывает Михаил Гельфанд, член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований.

Дошло до того, что Корниловой занялась целая комиссия РАН по научным фальсификациям.

"Хотелось показать на каком-то примере простом и ярком, что это действительно жульничество, и с Корниловой оказалось легко это сделать. Она придумала себе научную биографию, что она магистр Технического университета Мюнхена и аспирант в Национальном университете Сингапура", — поясняет Михаил Гельфанд, член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований.

Блогер Ангелина Дубровская доказывает, что все дипломы Корниловой — фальшивые.

"Выяснилось, что в дипломе 14 ошибок — грамматических, пунктуационных, стилистических. Тут видно, что логотип настоящего диплома пишется по-другому. И на сайте институтов не оказалось её, в студентах она не числилась, не значилась", — говорит блогер Ангелина Дубровская.

Такой же ответ пришел из вузов и на запрос комиссии РАН. Но настоящий шок ожидал академиков, когда они подсчитали возможный заработок сетевой звезды.

- Ну, вот есть полмиллиона подписчиков. Рекомендованный режим 20 таблеток в день. Упаковка на месяц. От этого 1 процент — вот я насчитал миллион. Я думаю, что по порядку величины это правдоподобно.

Какой урон Корнилова могла нанести своим, так сказать, пациентам, еще предстоит выяснить. А вот состава уголовного преступления в ее действиях, по мнению академиков, скорее всего, нет. Увы, нельзя запретить людям лечиться у жуликов и шарлатанов, пусть теперь и сетевых.

Сейчас

20:21

Трамп решил выйти из договора о торговле оружием

19:56

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в ООН из-за отказа в визе

18:38

Пожар на "Красмаше" локализован на 20 тысячах квадратов

18:27

Бутину депортируют после отсидки

18:14

На Шри-Ланке прогремело еще три взрыва

18:05

США ввели санкции против главы венесуэльского МИДа

17:49

Транзит в Европу: российскую нефть портили умышленно

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп решил выйти из договора о торговле оружием

Трамп решил выйти из договора о торговле оружием

45 минут назад
Российский эксперт по химоружию не смог выступить в ООН из-за отказа в визе

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в ООН из-за отказа в визе

1 час назад
Пожар на "Красмаше" локализован на 20 тысячах квадратов

Пожар на "Красмаше" локализован на 20 тысячах квадратов

2 часа назад
На Шри-Ланке прогремело еще три взрыва

На Шри-Ланке прогремело еще три взрыва

3 часа назад
Бутину депортируют после отсидки

Бутину депортируют после отсидки

2 часа назад
Транзит в Европу: российскую нефть портили умышленно

Транзит в Европу: российскую нефть портили умышленно

3 часа назад
Счастье Элины Быстрицкой: в "Прямом эфире" вспоминают легенду эпохи

Счастье Элины Быстрицкой: в "Прямом эфире" вспоминают легенду эпохи

3 часа назад
Трамп отреагировал на встречу Путина и Кима

Трамп отреагировал на встречу Путина и Кима

4 часа назад
Убийство военных в Чечне: суд оправдал Бекмурзаева

Убийство военных в Чечне: суд оправдал Бекмурзаева

3 часа назад
Адвокат поделился деталями дела трех полковников ФСБ

Адвокат поделился деталями дела трех полковников ФСБ

3 часа назад
Сотрудники ФСБ и МВД схватили готовившего теракт игиловского бомбиста

Сотрудники ФСБ и МВД схватили готовившего теракт игиловского бомбиста

4 часа назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

3 часа назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Умерла звезда сериала "Мост"

Умерла звезда сериала "Мост"

1 час назад
Отравление в "Матросской тишине": возбуждено дело по трем статьям

Отравление в "Матросской тишине": возбуждено дело по трем статьям

2 часа назад
72-летний Трамп не может поверить в свою молодость

72-летний Трамп не может поверить в свою молодость

2 часа назад
Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность

Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность

2 часа назад
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

2 часа назад
В Google появилась перчатка Таноса, позволяющая сделать "щелчок"

В Google появилась перчатка Таноса, позволяющая сделать "щелчок"

2 часа назад
Эксперт: ипотека может подешеветь к концу года

Эксперт: ипотека может подешеветь к концу года

2 часа назад
США ввели санкции против главы венесуэльского МИДа

США ввели санкции против главы венесуэльского МИДа

3 часа назад
"Бумеранг" могут совместить с "Кинжалом"

"Бумеранг" могут совместить с "Кинжалом"

3 часа назад
Эрдогана пригласили посмотреть, как изменился Крым

Эрдогана пригласили посмотреть, как изменился Крым

3 часа назад
Медведеву предложили способ борьбы с утечкой мозгов

Медведеву предложили способ борьбы с утечкой мозгов

3 часа назад
Появилось видео минирования банкомата "Сбербанка" в Костроме

Появилось видео минирования банкомата "Сбербанка" в Костроме

4 часа назад
Италия хочет видеть в ЕС Россию, а не Турцию

Италия хочет видеть в ЕС Россию, а не Турцию

4 часа назад
"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

4 часа назад
"Турецкие друзья" разочаровали Лаврентьева

"Турецкие друзья" разочаровали Лаврентьева

4 часа назад
Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" в Ригу "вернула" птица

Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" в Ригу "вернула" птица

4 часа назад
Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге

Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге

4 часа назад
Умер Валерий Филиппов, работавший над фильмами из золотого фонда

Умер Валерий Филиппов, работавший над фильмами из золотого фонда

4 часа назад
Жители Ленобласти скрутили мигранта, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю. Видео

Жители Ленобласти скрутили мигранта, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю. Видео

4 часа назад
"Нетрадиционные методы": директор ФБР назвал самую страшную разведку

"Нетрадиционные методы": директор ФБР назвал самую страшную разведку

5 часов назад
"Золотой" гриб, яхта-ледокол и другие экстравагантные вложения богатых россиян

"Золотой" гриб, яхта-ледокол и другие экстравагантные вложения богатых россиян

5 часов назад
"Один пояс - один путь": Си поделился китайской мудростью

"Один пояс - один путь": Си поделился китайской мудростью

5 часов назад
Жильцам элитного дома перекрыли канализацию из-за долгов

Жильцам элитного дома перекрыли канализацию из-за долгов

5 часов назад
После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата

После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата

6 часов назад
Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала

Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала

7 часов назад
Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях

Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях

7 часов назад
Припять и достопримечательности: город, которого нет, продолжает привлекать туристов

Припять и достопримечательности: город, которого нет, продолжает привлекать туристов

9 часов назад
Погода на выходные: равновесие восстановится

Погода на выходные: равновесие восстановится

9 часов назад
Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

10 часов назад
"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

11 часов назад
Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

24.04.2019 13:31
В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

24.04.2019 10:09