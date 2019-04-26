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"Свадебная" стрельба 1 час назад
Озверевшая свадьба: за что веселые гости избили водителя на глазах его детей
Столичная полиция разыскивает участников свадебного кортежа, которые устроили аварию и драку. Пьяные гости во главе с женихом напали на водителя за то, что он помешал их шумному празднованию. Разбили машину, а затем долго избивали на глазах у детей, которые сидели в салоне. Что ждет агрессивных молодоженов вместо медового месяца?
Свадебная процессия по Бирюлеву двигалась шумно — под звуки клаксонов недовольных водителей.
По словам очевидцев, свадебный кортеж останавливался буквально на каждом светофоре. Жених, невеста и гости выходили из машин, пили шампанское и танцевали. Не обращая внимания, что перегородили проезд. И вся Липецкая улица встала в глухую пробку.
Первым не выдержал Константин Стрелков — решил объехать. Но его тут же догнала машина из кортежа и на скорости протаранила.
- Он уже целенаправленно бил именно в эту часть машины. Его отбросило, и он смог остановиться только метров через пятнадцать.
К Константину подбежал разъяренный жених с друзьями.
"Самое главное, что я обогнал машину, в которой сидит жених и невеста, а это оскорбление", — говорит Константин Стрелков.
От слов быстро перешли к силовым аргументам.
- Они сразу же напали именно толпой сзади. Безостановочно, они пытались меня сбить, оттолкнуть от машины.
В машине, которую таранили нападавшие, были дети. Впрочем, это никого не смутило, и отца избивали прямо на глазах у 11-летней дочери и племянника Константина. Испуганные дети заперлись в машине.
"Мы с братом просто сидели в шоке, не знали, что делать, боялись, что эти люди сейчас зайдут в машину и что-то нам сделают", — вспоминает Жанна Стрелкова.
Когда на помощь Константину кинулись другие водители, пыл участников свадебного кортежа поугас. Кто-то попытался сбежать с места происшествия.
"Я машиной своей перегородил практически весь проезд. Чтобы никто никуда не уехал. Несколько раз подходили: "Убери машину, свадьба, ехать надо". Я говорю: "Не…" — рассказал очевидец Владимир Загрядских.
Жениху с невестой и виновнику ДТП все же удалось скрыться. Когда приехала полиция и скорая, на месте остались только гости.
"Отрицали все, что мы не дрались, причем, я видела, что у одного молодого человека разбит кулак, я спросила: "Как вы это сделали?" Он говорит: "Я поцарапал об дверь", — вспоминает Маргарита Стрелкова.
Зачинщиков и участников драки сейчас разыскивают. Одна машина оказалась арендована. Владельцы других всё отрицают.
- Кто был за рулем?
- Не знаю, без понятия.
- Ну ваша же машина.
- Ну и что, дальше что? Квартира тоже моя, ну и что?
- У вас машину угнали или что?
- Да, угнали, дальше что?
Родственники тех, кто избивал Константина, сейчас дружно говорят о том, что вообще ничего о свадебном переполохе не знают.
- Сын вам ничего не рассказал до сих пор?
- Нет-нет. Я домой поеду, поговорю с сыном, что там случилось, кто кого избил.
У Константина Стрелкова — сотрясение мозга и многочисленные ушибы. В полиции некоторые свидетели говорили, что он мог сам спровоцировать конфликт. Впрочем, за избиение и побег с места аварии виновникам и гостям торжества все же придется ответить.
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