Cекс становится лучше, если пара спит раздельно

Представители компании Bensons For Beds Sleep провели исследование, в ходе которого выяснили, что сон в разных кроватях способствует улучшению сексуальной жизни людей, состоящих в отношениях. В опросе социологов участвовали представители 2 тысяч пар, сообщает Metro.

38 процентов опрошенных рассказали, что после того, как они с любимым человеком стали спать раздельно, их отношения стали крепче. Еще 34 процента отметили, что такое положение дел улучшило их интимную жизнь.

Причина этому проста – несовпадение циклов сна, храп и подвижность партнера во время сна.

Один из авторов исследования Анна Уильямсон отмечает, что хороший сон – это залог крепких отношений. Если вместе выспаться не получается, лучше спать в разных кроватях, считает сотрудница Bensons For Beds Sleep.

Впрочем, 24 процента опрошенных заявили, что раздельный сон с партнером свел их отношения на нет.

"Таким парам я советую увеличить количество контактов в часы бодрствования", — отметила Уильямсон.