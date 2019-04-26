Об этом мы и не мечтали. Назаров посвятил стих отставке руководства "Спартака"

Российский актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил стихотворение новости о кадровых изменениях в руководстве "красно-белых". Вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона.

"Об этом мы и не мечтали – пиджак сработался до дыр

Совет директоров в печали решил теперь вручить мундир

Нужна, похоже, диктатура, ведь без нее нельзя никак

Сменили всю номенклатуру, чтоб к юбилею выдать фрак

Победный, с золотою нитью, чтоб чемпионом стал "Спартак"

К столетию, может, и не выйти. Тогда вернут назад пиджак".

Напомним, в матче 25-го тура российской премьер-лиги "Спартак" проиграл тульскому "Арсеналу" с крупным счетом – 0:3. "Красно-белые" с 39 очками занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем туре москвичи 29 апреля на поле "Открытие Арены" сыграют с казанским "Рубином".