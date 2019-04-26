В Уфе пропала семья из 5 человек

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.

В правоохранительные органы обратилась девушка, которая рассказала об исчезновении своей 22-летней подруги и ее 9-месячного ребенка. Полицейские пришли в квартиру, где она жила. Но ее отчим дверь сотрудникам полиции не открыл и совершил самоубийство.

Также выяснилось, что кроме женщины с ребенком пропала ее 39-летняя мать и двое братьев (2 и 6 лет). По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

В настоящее время полиция ищет пропавшую семью и выясняет обстоятельства исчезновения. Расследование находится на личном контроле и. о. руководителя следственного управления СК РФ по Башкирии.