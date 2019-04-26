Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России, комментируя решение суда в Вашингтоне, который 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения по обвинению в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ.

МИД России заявил, что вердикт является политически ангажированным и выдвинутые против россиянки обвинения являются надуманными и сфабрикованными.

На Смоленской площади считают, что Мария Бутина стала жертвой яростного противоборства различных политических американских сил и была приговорена к лишению свободы только за то, что она гражданка РФ.

Бутина находится под арестом с июля 2018 года. Недавно она пошла на сделку с правосудием, отказавшись от судебного процесса, по которому ей грозило многолетнее тюремное заключение. Она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, в надежде, что ее депортируют из США сразу же после оглашения приговора.

Однако судья столичного округа Колумбия Таня Чаткэн удовлетворила ходатайство прокуратуры, которая просила присудить Бутиной полтора года заключения. Ожидается, что россиянка выйдет из заключения осенью этого года, после чего ее депортируют на родину.