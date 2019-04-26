Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА

Столичный ЦСКА продлил соглашение с 30-летним защитником Виктором Васиным, которое истекало нынешним летом. Новый контракт футболиста с "красно-синими" рассчитан до до окончания сезона-2020/21.

Васин перешел в ЦСКА в январе 2011 года, как сообщает пресс-служба армейцев, на его счету 59 матчей в составе красно-синих, в которых он забил два гола. Виктор – трехкратный чемпион России.

В матче с «Локомотивом» 20 апреля Васин впервые вышел на поле в официальной встрече после травмы крестообразных связок, полученной в феврале 2018-го в игре с «Црвеной Звездой».