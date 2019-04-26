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26 апреля 201922:24

В Евросоюзе больше не будет купюры в 500 евро

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Европейский центральный банк больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировало агентство Bloomberg. Отмечается, что избавится от банкноты фиолетового цвета в Евросоюзе решили из-за роста подозрений в использовании валюты в "незаконной деятельности".

С января 2019 года все национальные банки ЕС избавились от купюры, кроме Германии и Австрии, где действие банкноты заканчивается 26 апреля.

Пока 500 евро используются в качестве законного платежного средства, но при попадании в государственные банки, они изымаются из обращения.

 

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