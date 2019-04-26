Гаспарян обыграла Кудерметову в четвертьфинале турнира в Турции

Российская теннисистка, 72-я ракетка мира Маргарита Гаспарян в четвертьфинале турнира в турецком Стамбуле за один час 39 минут обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 7:5, 6:4.

Гаспарян допустила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 14, а у Кудерметовой, занимающей 76-е место в рейтинге WTA, одна двойная ошибка и семь реализованных брейков из восьми. Обе теннисистки подач навылет не выполнили.

Таким образом, Гаспарян вышла в полуфинал турнира, где ей будет противостоять представительница Хорватии Петра Мартич.