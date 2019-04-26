В Омске при столкновении двух машин погибли 4 человека

Четыре человека погибли в Омске в результате столкновения автомобилей Renault и Mitsubishi. Еще четыре человека, в том числе один ребенок, с различными травмами доставлены в больницу, сообщили ТАСС пресс-службе областного управления МВД России.

Авария произошла на улице Красноярский тракт в районе завода "Пластмасс". В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.