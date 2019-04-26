Тема:
Лесные пожары 1 час назад
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров
Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье. Ряд поручений президент дал на совещании в Чите, которое проводил два дня назад. Теперь расширенный список оформлен документально.
Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. При этом до 10 мая правительство вместе с властями Забайкалья должно представить план ликвидации последствий пожаров (по предварительной оценке, ущерб оценивается в миллиард рублей).
Правительству Владимир Путин поручил до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капитальный ремонт поврежденного жилья; принять решение о выплате пострадавшим из федерального бюджета 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи и компенсации (от 50 до 100 тыс. рублей) за утрату имущества первой необходимости. Также должна быть обеспечена выплата единовременного пособия тем, кто получил травмы в результате пожаров, сообщает ТАСС.
Кроме того, до 1 июля правительство должно проработать механизм изъятия земельного участка за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.
Пожары начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Они охватили юг и юго-восток края. Львиная доля ущерба приходится на сельское хозяйство — 600 миллионов рублей. Остальное — стоимость утерянного жилья. Такие цифры назвал глава края Александр Осипов. По его словам, от огня пострадали 17 населенных пунктов, полностью сгорели 125 домов. Многие потеряли не только крышу над головой, но и место работы.
Из года в год Забайкальский край входит в пятерку самый пожароопасных регионов страны наряду с Хабаровским и Приморским, а также Амурской областью и Еврейской автономной областью.
Ранее по теме
-
Власти Забайкалья подсчитывают ущерб от природных пожаров в регионе23 часа назад
-
Владимир Путин: с причинами природных пожаров будут разбираться следственные органы1 сутки назад
-
Президент Путин о пожарах в Забайкалье: главное – оказать людям помощь1 сутки назад
-
Владимир Путин провел в Чите совещание о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье1 сутки назад
-
Пожары в Забайкалье нанесли сельскому хозяйству ущерб на 600 млн рублей2 суток назад
-
Уничтоженные огнем поселки в Забайкалье сняли с высоты птичьего полета3 суток назад
Сейчас
В Москве в пасхальную ночь метро и МЦК будет работать до 2 часов
Картина дня
-
Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
- На территории оборонного завода произошел пожар
- Трамп призвал к отказу от ядерного оружия
- Умерла Элина Быстрицкая
- На Шри-Ланке прогремело еще три взрыва
Самое читаемое
-
Олег Васильков не верит в самоубийство сгоревшей заживо Майоровой
- 1 мая у всех изменится жизнь
- Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
- Лжедоктор-убийца должен был принести в жертву 10 человек
- В Подмосковье волк напал на школьника. Видео
- Назло Питту? Сильно сдавшая Джоли завещала все сыну, поддержавшему ее в разводе
Телеканал "Россия"
-
В Москве прошла вечеринка "Евровидения"
- Новые версии смерти актрисы Ирины Цывиной
- "Девять жизней": на что способна женщина, загнанная в угол?
- Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике
Вести.Экономика
-
Заседание ЦБ РФ: когда регулятор начнет снижать ставку?
- Тропический лес размером с Англию исчез в 2018 году: 5 главных угроз
- Признаки нездорового рынка, или почему обвал неизбежен
- Как достичь успеха: топ-10 советов от успешных предпринимателей
- Президент РФ впервые прокомментировал победу Зеленского
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)
- Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники
- Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала
- "Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской
- Проезд по трассе М-4 дорожает: еще одним бесплатным участком стало меньше
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Выбираем правильные яйца к Пасхе
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Рыболовный сезон: как не подцепить паразита
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Уроки шитья, пекарни, концерты и ярмарки: куда приглашает фестиваль "Пасхальный дар"
- Уроки репетитора-садиста оценили по УК
- Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин
- Пожар в Университете имени Губкина: причиной могло быть короткое замыкание
- Невероятно характерная и неподражаемая: Элина Быстрицкая останется в сердцах навсегда
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом