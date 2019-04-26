Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье. Ряд поручений президент дал на совещании в Чите, которое проводил два дня назад. Теперь расширенный список оформлен документально.

Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. При этом до 10 мая правительство вместе с властями Забайкалья должно представить план ликвидации последствий пожаров (по предварительной оценке, ущерб оценивается в миллиард рублей).

Правительству Владимир Путин поручил до 15 июня выделить из федерального бюджета деньги на капитальный ремонт поврежденного жилья; принять решение о выплате пострадавшим из федерального бюджета 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи и компенсации (от 50 до 100 тыс. рублей) за утрату имущества первой необходимости. Также должна быть обеспечена выплата единовременного пособия тем, кто получил травмы в результате пожаров, сообщает ТАСС.

Кроме того, до 1 июля правительство должно проработать механизм изъятия земельного участка за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.

Пожары начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Они охватили юг и юго-восток края. Львиная доля ущерба приходится на сельское хозяйство — 600 миллионов рублей. Остальное — стоимость утерянного жилья. Такие цифры назвал глава края Александр Осипов. По его словам, от огня пострадали 17 населенных пунктов, полностью сгорели 125 домов. Многие потеряли не только крышу над головой, но и место работы.

Из года в год Забайкальский край входит в пятерку самый пожароопасных регионов страны наряду с Хабаровским и Приморским, а также Амурской областью и Еврейской автономной областью.