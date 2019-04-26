ЦСКА вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, переиграв "Басконию"

В рамках четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги московский ЦСКА на выезде в испанской Витории обыграл местную "Басконию" со счетом 92:83 (20:22, 19:26, 29:23, 24:12).

У победителей встречи самыми результативными стали Нандо Де Коло (35 очков), Кори Хиггинс (17) и Никита Курбанов (17), а у хозяев паркета больше всех набрали Винсент Пуарье (31), Патрицио Гарино (14) и Йоханнес Фойгтманн (13).

Первые три игры завершились двумя победами армейцев (94:68, 84:77) и одной викторией "Басконии" (78:68). Счет в серии до трех побед стал 3:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, подопечные Димитриса Итудиса вышли в "Финал четырех" Евролиги.

Ранее путевку в финал турнира себе обеспечили испанский "Реал" и турецкий "Фенербахче". Заключительный участник определится в противостоянии "Барселона" (Испания) – "Анадолу Эфес" (Турция).