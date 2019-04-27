"Лион" на выезде в концовке вырвал победу в матче с "Бордо"

В матче 34-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде на поле стадиона "Матмут-Атлантик" обыграл "Бордо" со счетом 3:2. Для "львов" эта победа стала третьей в последних пяти играх.

У победителей встречи голами отметились Мемфис Депай (14-я минута), Максвелл Корне (67) и Мусса Дембеле (85), а у хозяев поля мячи забили Джимми Бриан (34) и Николя де Превиль (38). Нападающей гостевой команды Набиль Фекир записал на свой счет две голевых передачи.

"Лион" с 62 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Бордо", потерпевший третье поражение кряду, расположился на 14-й строчке, имея в активе 38 очков. В следующем туре "львы" 5 мая примут "Лилль", а подопечные Паулу Соузы днем ранее примут "Анже".