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Болезнь и смерть Юлии Началовой 11 минут назад

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27 апреля 201909:14

Врачи предлагали отрезать ногу Юлии Началовой, но та категорически отказалась

Global Look Press

На этой неделе исполняется 40 дней, как с нами нет певицы Юлии Началовой. В студию программы "Привет, Андрей!" пришли ее родители, близкие и знакомые, крестная мать Ирина Понаровская. В эфире звучит аудиосообщение, которое Юля отправила своему пиар-директору за день до комы.

38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от остановки сердца после заражения крови. 21 марта ее похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Как при современном уровне медицины, да еще в центре Москвы молодая красивая девушка "сгорает" за несколько дней – такой вопрос поставил ведущий программы Андрей Малахов.

"Не могу сказать, чтобы что-то было сделано не так. Врачи боролись до конца", — констатировал Виктор Васильевич Началов, отец Юлии. Он отметил, что ее специально ввели в искусственную кому, чтобы она не испытывала дикие боли.

"У нее был высокий сахар в крови, — добавила Дана Савельева, подруга семьи Началовых. – Она стала плохо дышать после наркоза, когда была сделана ей операция по поводу чистки ноги".

По ее словам, ногу оставили, так как Юля была категорически против того, чтобы там что-либо трогали.

Чуть позже она добавила, что у Юли была тяжелая форма подагры: "В основном мы привыкли к тому, что этой болезнью болеют взрослые мужчины. У них периодически болит палец; они пропивают профилактические таблетки, и на этом все останавливается".

"Она совершенно не ожидала такого финала и очень легкомысленно отнеслась к этой ситуации, — продолжает отец певицы. – Она неделю или больше занималась самолечением на дому вместо того, чтобы пойти в поликлинику. А с подагрой люди живут всю жизнь и умирают не от этого".

В эфире программы звучит аудиосообщение, которое Юля отправила своему пиар-директору за день до комы.

Программу "Привет, Андрей!" (в гостях программы – советская и российская актриса и певица Ирина Понаровская, крестная мать Юлии) смотрите на телеканале "Россия 1".

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