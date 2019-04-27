Полузащитник "Зенита" Маркизио пропустит от четырех до шести месяцев

Стали известны приблизительные сроки восстановления итальянского полузащитника петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио, который перенес операцию на колене.

Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", срок реабилитации 33-летнего футболиста составит от четырех до шести месяцев.

Напомним, Маркизио присоединился к «Зениту» в сентябре 2018 года. В составе петербуржцев он принял участие в 15 матчах и забил два мяча.