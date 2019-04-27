Итудис о выходе в "Финал четырех" Евролиги: до конца верили в свои силы

В рамках четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги московский ЦСКА обыграл "Басконию" со счетом 92:83. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Эти невероятные игроки не переставали верить и сумели вернуться в этом сумасшедшем матче, – приводит слова Итудиса ТАСС. – "Баскония" – отличная команда, спасибо ей за эту серию, атмосферу и организацию. Мы смогли победить, уступая по ходу встречи около 13 очков, потому что в нашей команде игроки до конца верили в свои силы".

Напомним, первые три игры завершились двумя победами армейцев (94:68, 84:77) и одной викторией "Басконии" (78:68). Счет в серии до трех побед стал 3:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, подопечные Димитриса Итудиса вышли в "Финал четырех" Евролиги.

Ранее путевку в финал турнира себе обеспечили испанский "Реал" и турецкий "Фенербахче". Заключительный участник определится в противостоянии "Барселона" (Испания) – "Анадолу Эфес" (Турция).