Футболисты английского клуба отказались выходить на поле из-за задержки зарплаты

Матч 45-го тура второго по силе дивизиона Англии "Болтон" – "Брентфорд" отменен в связи с забастовкой игроков хозяев поля. Футболисты отказались выходить на игру из-за задержки заработной платы за март.

"Финансовый кризис в нашем клубе четко отражен в документах. Как и тот факт, что мы, футболисты, еще не получили мартовскую зарплату, – говорится в заявлении команды. – В это чрезвычайно трудное время мы старались продолжать тренироваться и играть, но, похоже, решения проблемы не видно".

Напомним, "Болтон" за два тура до окончания сезона занимает 23-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Клуб потерял шансы сохранить место в чемпионшипе и вылетел в лигу 1.