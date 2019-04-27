Тема:

Приговор Евсюкову 50 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
27 апреля 201904:27

УДО, поcлабление режима и компенсации: 10 лет назад майор Евсюков открыл стрельбу в супермаркете

Юрий Машков/ТАСС

Адвокат Игорь Трунов сообщил, что бывший начальник ОВД "Царицыно" Денис Евсюков, пожизненно осужденный за стрельбу по людям в магазине, уклоняется от выплаты компенсаций пострадавшим.

По словам адвоката потерпевших, Евсюков считает, что пострадавшим он ничего не должен.

Трунов напомнил, что пострадавшим очень нужна компенсация, так как они до сих пор проходят лечение — у Ильи Герасименко пуля под сердцем, Луизе Салиховой нужны пластические операции из-за ранения в лицо, передает РИА Новости.

В ночь на 27 апреля 2009 года майор Евсюков устроил стрельбу в супермаркете "Остров". Два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению. Позднее суд обязал его выплатить двум потерпевшим около 650 тысяч рублей компенсации.

Из-за преступления Евсюкова своих постов тогда лишились глава ГУВД Москвы Владимир Пронин и начальник УВД по ЮАО Виктор Агеев, а политики и правозащитники заговорили о необходимости реформы МВД, которая началась в 2011 году.

Тем временем адвокат, член экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" полковник юстиции в отставке Павел Лапшов сообщил, что, отсидев десять лет, осужденный может претендовать на небольшое смягчение режима. Например, на более длительные прогулки или длительные свидания с близкими родственниками, которые в первые десять лет запрещены для пожизненно осужденных.

Только спустя 25 лет после отбытия наказания он имеет право на условно-досрочное освобождение. Адвокат уточнил, что практики освобождения по УДО пожизненно осужденных в России нет, а это говорит только о том, что шансы быть помилованным у Евсюкова есть только в теории.

Ранее по теме

Сейчас

04:50

Пожар на территории завода "Красмаш" в Красноярске ликвидирован

04:27

УДО, поcлабление режима и компенсации: 10 лет назад майор Евсюков открыл стрельбу в супермаркете

00:57

В Москве в пасхальную ночь метро и МЦК будет работать до 2 часов

00:25

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, стрелявший на Невском

23:23

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

21:50

МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован

20:21

Трамп решил выйти из договора о торговле оружием

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

5 часов назад
Мария Бутина вернется домой в ноябре

Мария Бутина вернется домой в ноябре

8 часов назад
В штабе Зеленского не исключили установление мира в Донбассе по плану России

В штабе Зеленского не исключили установление мира в Донбассе по плану России

2 часа назад
Выход США из договора по торговле оружием: мнение ООН и история вопроса

Выход США из договора по торговле оружием: мнение ООН и история вопроса

4 часа назад
Страшный пожар на "Красмаше": обрушилось 2,5 тысячи метров кровли

Страшный пожар на "Красмаше": обрушилось 2,5 тысячи метров кровли

8 часов назад
Макрон решил реформировать Шенген

Макрон решил реформировать Шенген

3 часа назад
Счастье Элины Быстрицкой: в "Прямом эфире" вспоминают легенду эпохи

Счастье Элины Быстрицкой: в "Прямом эфире" вспоминают легенду эпохи

10 часов назад
ЦСКА вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, переиграв "Басконию"

ЦСКА вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, переиграв "Басконию"

5 часов назад
В Евросоюзе больше не будет купюры в 500 евро

В Евросоюзе больше не будет купюры в 500 евро

6 часов назад
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

23 минуты назад
Озверевшая свадьба: за что веселые гости избили водителя на глазах его детей

Озверевшая свадьба: за что веселые гости избили водителя на глазах его детей

7 часов назад
20-30 таблеток в день: дипломы лечившей БАДами блогерши оказались липовыми

20-30 таблеток в день: дипломы лечившей БАДами блогерши оказались липовыми

7 часов назад
Поезд следует со всеми остановками: невероятное путешествие по Транссибу

Поезд следует со всеми остановками: невероятное путешествие по Транссибу

7 часов назад
Владимир Соловьев готов получить украинский паспорт

Владимир Соловьев готов получить украинский паспорт

7 часов назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

11 часов назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Футболисты английского клуба отказались выходить на поле из-за задержки зарплаты

Футболисты английского клуба отказались выходить на поле из-за задержки зарплаты

1 час назад
В Москве в пасхальную ночь метро и МЦК будет работать до 2 часов

В Москве в пасхальную ночь метро и МЦК будет работать до 2 часов

4 часа назад
Об этом мы и не мечтали. Назаров посвятил стих отставке руководства "Спартака"

Об этом мы и не мечтали. Назаров посвятил стих отставке руководства "Спартака"

8 часов назад
УЕФА оштрафовал "Зенит" на 10 тысяч евро по итогам матча с "Вильярреалом"

УЕФА оштрафовал "Зенит" на 10 тысяч евро по итогам матча с "Вильярреалом"

8 часов назад
Умерла звезда сериала "Мост"

Умерла звезда сериала "Мост"

8 часов назад
Российский эксперт по химоружию не смог выступить в ООН из-за отказа в визе

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в ООН из-за отказа в визе

9 часов назад
Отравление в "Матросской тишине": возбуждено дело по трем статьям

Отравление в "Матросской тишине": возбуждено дело по трем статьям

9 часов назад
72-летний Трамп не может поверить в свою молодость

72-летний Трамп не может поверить в свою молодость

9 часов назад
Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность

Неймар дисквалифицирован на три матча за несдержанность

9 часов назад
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

9 часов назад
В Google появилась перчатка Таноса, позволяющая сделать "щелчок"

В Google появилась перчатка Таноса, позволяющая сделать "щелчок"

10 часов назад
Эксперт: ипотека может подешеветь к концу года

Эксперт: ипотека может подешеветь к концу года

10 часов назад
"Бумеранг" могут совместить с "Кинжалом"

"Бумеранг" могут совместить с "Кинжалом"

10 часов назад
Адвокат поделился деталями дела трех полковников ФСБ

Адвокат поделился деталями дела трех полковников ФСБ

10 часов назад
Транзит в Европу: российскую нефть портили умышленно

Транзит в Европу: российскую нефть портили умышленно

11 часов назад
Сотрудники ФСБ и МВД схватили готовившего теракт игиловского бомбиста

Сотрудники ФСБ и МВД схватили готовившего теракт игиловского бомбиста

11 часов назад
"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

11 часов назад
Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" в Ригу "вернула" птица

Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" в Ригу "вернула" птица

12 часов назад
Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге

Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге

12 часов назад
"Золотой" гриб, яхта-ледокол и другие экстравагантные вложения богатых россиян

"Золотой" гриб, яхта-ледокол и другие экстравагантные вложения богатых россиян

12 часов назад
"Один пояс - один путь": Си поделился китайской мудростью

"Один пояс - один путь": Си поделился китайской мудростью

12 часов назад
Жильцам элитного дома перекрыли канализацию из-за долгов

Жильцам элитного дома перекрыли канализацию из-за долгов

13 часов назад
Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала

Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала

14 часов назад
Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях

Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях

14 часов назад
Припять и достопримечательности: город, которого нет, продолжает привлекать туристов

Припять и достопримечательности: город, которого нет, продолжает привлекать туристов

16 часов назад
Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

18 часов назад
"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

19 часов назад
Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

24.04.2019 13:31
В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

24.04.2019 10:09