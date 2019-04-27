УДО, поcлабление режима и компенсации: 10 лет назад майор Евсюков открыл стрельбу в супермаркете

Адвокат Игорь Трунов сообщил, что бывший начальник ОВД "Царицыно" Денис Евсюков, пожизненно осужденный за стрельбу по людям в магазине, уклоняется от выплаты компенсаций пострадавшим.

По словам адвоката потерпевших, Евсюков считает, что пострадавшим он ничего не должен.

Трунов напомнил, что пострадавшим очень нужна компенсация, так как они до сих пор проходят лечение — у Ильи Герасименко пуля под сердцем, Луизе Салиховой нужны пластические операции из-за ранения в лицо, передает РИА Новости.

В ночь на 27 апреля 2009 года майор Евсюков устроил стрельбу в супермаркете "Остров". Два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению. Позднее суд обязал его выплатить двум потерпевшим около 650 тысяч рублей компенсации.

Из-за преступления Евсюкова своих постов тогда лишились глава ГУВД Москвы Владимир Пронин и начальник УВД по ЮАО Виктор Агеев, а политики и правозащитники заговорили о необходимости реформы МВД, которая началась в 2011 году.

Тем временем адвокат, член экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" полковник юстиции в отставке Павел Лапшов сообщил, что, отсидев десять лет, осужденный может претендовать на небольшое смягчение режима. Например, на более длительные прогулки или длительные свидания с близкими родственниками, которые в первые десять лет запрещены для пожизненно осужденных.

Только спустя 25 лет после отбытия наказания он имеет право на условно-досрочное освобождение. Адвокат уточнил, что практики освобождения по УДО пожизненно осужденных в России нет, а это говорит только о том, что шансы быть помилованным у Евсюкова есть только в теории.