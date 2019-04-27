Нандо Де Коло: усердно работали весь сезон, чтобы попасть в "Финал четырех"

В рамках четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги московский ЦСКА обыграл "Басконию" со счетом 92:83. Защитник армейцев Нандо Де Коло поделился впечатлениями от игры своей команды.

"Мы прекрасно себя чувствуем, это то, чего мы хотели, – приводит слова Де Коло ТАСС. – Команда усердно работала весь сезон, чтобы попасть в "Финал четырех", но это всего лишь один шаг. Мы должны продолжать работать. Сейчас можно порадоваться успеху, но сезон пока не закончился".

Напомним, первые три игры завершились двумя победами армейцев (94:68, 84:77) и одной викторией "Басконии" (78:68). Счет в серии до трех побед стал 3:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, подопечные Димитриса Итудиса вышли в "Финал четырех" Евролиги.

Ранее путевку в финал турнира себе обеспечили испанский "Реал" и турецкий "Фенербахче". Заключительный участник определится в противостоянии "Барселона" (Испания) – "Анадолу Эфес" (Турция).