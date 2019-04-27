Кубок Стэнли. "Каролина" вышла вперед в серии с "Айлендерс"

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" на выезде в овертайме обыграла команду "Нью-Йорк Айлендерс" с минимальным счетом – 1:0.

Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. В овертайме победную шайбу на 65-й минуте забросил канадский форвард Джордан Стаал, которому ассистировали Нино Нидеррайтер и Бретт Песке.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "харрикейнз". Следующий матч противостояния состоится в воскресенье, 28 апреля и пройдет также на льду арены "Барклайс-центр" в Нью-Йорке.