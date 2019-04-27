Новости В мире

Все видео этой рубрики
27 апреля 201905:29

В Дональда Трампа метнули мобильник

EPA

Секретная служба, отвечающая за безопасность первых лиц американского государства, проводит расследование инцидента, в ходе которого мужчина из зала метнул сотовый телефон на сцену непосредственно перед выступлением президента США Дональда Трампа.

Это произошло во время мероприятия Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, передает ТАСС.

По данным СМИ, телефон бросил некто Уилльям Роуз. Установлено, что в момент инцидента мужчина находился в состоянии интоксикации.

Задержанному предъявлено обвинение в нарушении порядка.

Сейчас

06:03

На Шри-Ланке при перестрелке погибли шесть детей

04:50

Пожар на территории завода "Красмаш" в Красноярске ликвидирован

04:27

УДО, поcлабление режима и компенсации: 10 лет назад майор Евсюков открыл стрельбу в супермаркете

00:57

В Москве в пасхальную ночь метро и МЦК будет работать до 2 часов

00:25

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, стрелявший на Невском

23:23

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

21:50

МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На Шри-Ланке при перестрелке погибли 15 человек, в том числе дети

На Шри-Ланке при перестрелке погибли 15 человек, в том числе дети

46 минут назад
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

7 часов назад
Пожар на территории завода "Красмаш" в Красноярске ликвидирован

Пожар на территории завода "Красмаш" в Красноярске ликвидирован

1 час назад
В штабе Зеленского не исключили установление мира в Донбассе по плану России

В штабе Зеленского не исключили установление мира в Донбассе по плану России

4 часа назад
Мария Бутина вернется домой в ноябре

Мария Бутина вернется домой в ноябре

9 часов назад
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

2 часа назад
Счастье Элины Быстрицкой: в "Прямом эфире" вспоминают легенду эпохи

Счастье Элины Быстрицкой: в "Прямом эфире" вспоминают легенду эпохи

12 часов назад
ЦСКА вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, переиграв "Басконию"

ЦСКА вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги, переиграв "Басконию"

7 часов назад
УДО, поcлабление режима и компенсации: 10 лет назад майор Евсюков открыл стрельбу в супермаркете

УДО, поcлабление режима и компенсации: 10 лет назад майор Евсюков открыл стрельбу в супермаркете

2 часа назад
Выход США из договора по торговле оружием: мнение ООН и история вопроса

Выход США из договора по торговле оружием: мнение ООН и история вопроса

6 часов назад
Макрон решил реформировать Шенген

Макрон решил реформировать Шенген

5 часов назад
20-30 таблеток в день: дипломы лечившей БАДами блогерши оказались липовыми

20-30 таблеток в день: дипломы лечившей БАДами блогерши оказались липовыми

9 часов назад
Поезд следует со всеми остановками: невероятное путешествие по Транссибу

Поезд следует со всеми остановками: невероятное путешествие по Транссибу

9 часов назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

13 часов назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Футболисты английского клуба отказались выходить на поле из-за задержки зарплаты

Футболисты английского клуба отказались выходить на поле из-за задержки зарплаты

2 часа назад
В Москве в пасхальную ночь метро и МЦК будет работать до 2 часов

В Москве в пасхальную ночь метро и МЦК будет работать до 2 часов

5 часов назад
В Евросоюзе больше не будет купюры в 500 евро

В Евросоюзе больше не будет купюры в 500 евро

8 часов назад
Озверевшая свадьба: за что веселые гости избили водителя на глазах его детей

Озверевшая свадьба: за что веселые гости избили водителя на глазах его детей

9 часов назад
Владимир Соловьев готов получить украинский паспорт

Владимир Соловьев готов получить украинский паспорт

9 часов назад
Об этом мы и не мечтали. Назаров посвятил стих отставке руководства "Спартака"

Об этом мы и не мечтали. Назаров посвятил стих отставке руководства "Спартака"

9 часов назад
УЕФА оштрафовал "Зенит" на 10 тысяч евро по итогам матча с "Вильярреалом"

УЕФА оштрафовал "Зенит" на 10 тысяч евро по итогам матча с "Вильярреалом"

10 часов назад
Российский эксперт по химоружию не смог выступить в ООН из-за отказа в визе

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в ООН из-за отказа в визе

10 часов назад
Отравление в "Матросской тишине": возбуждено дело по трем статьям

Отравление в "Матросской тишине": возбуждено дело по трем статьям

11 часов назад
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

11 часов назад
В Google появилась перчатка Таноса, позволяющая сделать "щелчок"

В Google появилась перчатка Таноса, позволяющая сделать "щелчок"

11 часов назад
Эксперт: ипотека может подешеветь к концу года

Эксперт: ипотека может подешеветь к концу года

12 часов назад
Адвокат поделился деталями дела трех полковников ФСБ

Адвокат поделился деталями дела трех полковников ФСБ

12 часов назад
Транзит в Европу: российскую нефть портили умышленно

Транзит в Европу: российскую нефть портили умышленно

12 часов назад
Сотрудники ФСБ и МВД схватили готовившего теракт игиловского бомбиста

Сотрудники ФСБ и МВД схватили готовившего теракт игиловского бомбиста

13 часов назад
"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

"Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской

13 часов назад
Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" в Ригу "вернула" птица

Летевший в Москву самолет "Аэрофлота" в Ригу "вернула" птица

14 часов назад
Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге

Американца оштрафовали за перепланировку квартиры в Петербурге

14 часов назад
"Золотой" гриб, яхта-ледокол и другие экстравагантные вложения богатых россиян

"Золотой" гриб, яхта-ледокол и другие экстравагантные вложения богатых россиян

14 часов назад
"Один пояс - один путь": Си поделился китайской мудростью

"Один пояс - один путь": Си поделился китайской мудростью

14 часов назад
Жильцам элитного дома перекрыли канализацию из-за долгов

Жильцам элитного дома перекрыли канализацию из-за долгов

15 часов назад
Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала

Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала

16 часов назад
Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях

Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях

16 часов назад
Припять и достопримечательности: город, которого нет, продолжает привлекать туристов

Припять и достопримечательности: город, которого нет, продолжает привлекать туристов

18 часов назад
Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

Антибиотики повышают риск сердечного приступа и инсульта

19 часов назад
"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

"Фиксики" и "Смешарики" показали познавательные серии о лесных пожарах и пожарной безопасности

21 час назад
Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

Jazz Day: в Москве сыграют джаз на одной волне с Мельбурном

24.04.2019 13:31
В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

В "Зарядье" представят собственный хаммерклавир

24.04.2019 10:09