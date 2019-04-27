НХЛ назвала имена претендентов на приз лучшему тренеру сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трех претендентов на престижную награду «Джек Адамс Эворд», которая вручается тренеру, внесшему наибольший вклад в успех команды по итогам регулярного чемпионата.

В список номинантов вошли Барри Троц («Нью-Йорк Айлендерс»), Крэйг Беруби («Сент-Луис Блюз») и Джон Купер («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Действующим обладателем трофея является наставник «Вегаса» Жерар Галлан.

Напомним, обладатели индивидуальных наград в НХЛ будут объявлены в ночь с 18 на 19 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.