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Выборы на Украине 24 минуты назад
Поклонская советует Порошенко собирать вещи для бегства
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская советует уходящему президенту Украины Петру Порошенко и его сподвижникам собирать вещи для бегства.
"Пану Порошенко и Компании следует заняться сбором вещей, которые им понадобятся для дальних поездок при бегстве, когда настанет время отвечать перед народом за все содеянное", — сказала она РИА Новости.
По ее словам, президентские выборы на Украине показали усталость и неприятие народом антироссийского вектора внешней политики. Но Порошенко старается напоследок усугубить общую ситуацию на Украине.
Наталья Поклонская выразила надежду на то, что в ближайшее время все увидят принципиальную оценку того вреда, который Порошенко нанес своим правлением украинскому народу.
23 апреля ЦИК Украины опубликовал итоги обработки 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий на выборах президента страны. Победитель второго тура Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 24,45%. Разница составляет почти 50%. В абсолютных цифрах – за нового президента Украины проголосовали более 13,5 миллиона избирателей, тогда как действующий набрал голоса более 4,5 миллиона человек.
Наши эксперты (доцент кафедры международной политики МГУ Алексей Фененко, советник ректора МПГУ Евгений Спицын, член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди) ранее обсудили ситуацию на Украине, в частности, требование киевского суда импичмента и уголовного дела против Порошенко.
Что касается принятия закона о языке на Украине (если коротко, документ требует, чтобы этот язык использовался во всех сферах жизни; следить за этим будут так называемые языковые инспекторы), эту тему комментируют другие российские специалисты.
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