Путин на форуме в Пекине: о морских путях, поставках газа и энергобезопасности

Россия рассматривает возможность состыковать Северный морской путь и китайский Морской шелковый путь, чтобы создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Азию с Европой.

В Пекине Владимир Путин принимает участие во втором дне форума "Один пояс — один путь". Сегодня состоятся три рабочих заседания, и на первое из них президент России вошел вместе с лидером Китая Си Цзиньпином. Также в кулуарах форума Владимир Путин пообщался с коллегами из Египта и Австрии.

Сегодня участники обсуждают углубление интеграции в Евразии и других регионах, развитие сотрудничества в разных областях, передает телеканал "Россия 24".

В своём выступлении на рабочем заседании Путин говорил о сопряжении Северного морского пути с Шелковым.

"Большое внимание уделяем развитию Северного морского пути. Рассматриваем возможность состыковать Северный морской путь и китайский Морской шелковый путь, тем самым создать глобальный и конкурентный маршрут, связывающий северо-восточную, восточную и юго-восточную Азию с Европой", — сказал он.

По его словам, такой масштабный проект подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров.

"Мы приглашаем представителей представленных здесь государств подключиться к его реализации", — заявил президент России.

Также Владимир Путин затронул тему поставок газа и вопросы энергобезопасности.

"Россия занимается расширением сети трансграничных нефте- и газопроводов. Полным ходом идет прокладка трубопроводной системы "Сила Сибири" для надежных и бесперебойных поставок природного газа в Китай и во весь Азиатско-Тихоокеанский регион", — отметил президент.

По его словам, в завершающей стадии находится строительство газопроводов в европейской части России "Северный поток" по дну Балтийского моря и "Турецкий поток" по дну Черного моря, которые призваны повысить энергобезопасность Европы.

"Кроме того, наша страна создает мощности по производству и экспорту сжиженного природного газа, — сказал глава государства. — В прошлом году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70% почти до 7 млрд кубических метров. В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данные показатели до 100 млрд кубометров".

Он добавил, что будут построены новые заводы на севере России Ямал СПГ, Арктик СПГ, рассматривается возможность расширения "Сахалина-2" — крупного проекта по сжижению газа на Дальнем Востоке России.

"Все упомянутые крупные нефтегазовые проекты, на наш взгляд, вносят существенный вклад в укрепление энергетической безопасности на всем евразийском континенте", — сказал он.