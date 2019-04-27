На шахте "Схидкарбон" не знают судьбу четырех человек

МЧС ЛНР сообщило, что тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка.

Общее число обнаруженных тел достигло 13​​​, передает РИА Новости.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, на шахте взорвался метан. 26 апреля российские горноспасатели прибыли на помощь спасателям ЛНР.

В МЧС республики сообщили, что по состоянию на 6 утра продолжаются поиски четырех пострадавших.