Хоккеист "Каролины" Свечников восстанавливается после боя с Овечкиным

Нападающий клуба "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников восстанавливается после сотрясения мозга. 18-летний хоккеист получил повреждение в драке с нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.

В третьем матче серии между "Каролиной" и "Вашингтоном" Свечников подрался с Овечкиным. Нападающий "Вашингтона" отправил юного соотечественника в нокаут. У Свечникова было диагностировано сотрясение мозга.

Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор сообщил, что Свечников почти оправился от травмы. Но тренерский штаб пока не спешит возвращать его в строй. Бриндамор считает, чтоАндрею нужно провести несколько тренировок, почувствовать себя комфортно и лишь потом выходить на лед в матчах Кубка Стэнли.