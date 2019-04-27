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27 апреля 201912:56 Сергей Брилев

Не забалуют: Беглов лично контролирует ситуацию в Питере

Недавно в Петербурге, в городе-герое Ленинграде произошел удивительный случай. Новое правительство города решило выделить всем блокадникам и ветеранам субсидию. А они отказались. Знаете почему? Сказали, что это несправедливо, если деньги получат только блокадники, зарегистрированные исключительно в сегодняшнем Санкт-Петербурге, что страдали тогда все вместе, значит, и субсидия полагается всем, кто бы где сегодня ни жил. И ведь новое правительство Петербурга согласилось — выплата из городского бюджета будет блокадникам по всей стране.

Город над вольной Невой. Сейчас и сюда, в Петербург, пришла весна. В начале недели — прямо-таки жаркая. Весна пришла споро и как-то так стремительно, что даже коренные петербуржцы дивятся. Например, город опять моют.

Смольный. Бывший Институт благородных девиц. Он вновь держит марку элегантности, но сейчас правительство Санкт-Петербурга — это опять и штаб. Не революции. Но интересных перемен.

- Александр Дмитриевич, я здесь год не был. Мне кажется, изменилось выражение лица у Петра Первого. Он смотрит на коридор и не узнает.

- У него никогда не меняется выражение, — говорит исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

- Нет-нет. Ну, не узнать. Смотрите, сколько табличек пустых.

Пропали имена тех, кому сразу по приходу Беглов предложил уйти добровольно, если они знали за собой грешки. Когда они не ушли сами, их "ушел" он.

А заодно привнес в Смольный и городскую жизнь, новую традицию — еженедельные радиообращения по запросам граждан.

Из недавних тем: на что пойдут те деньги, которые — Беглов добился — федеральный центр вернул городу за внеплановые налоговые вычеты? Еще на эти средства будут созданы медпункты в новых микрорайонах, построенных в последние годы без учета социальных нужд. И отдельная тема — благоустройство центра. К сожалению, это то, что мы увидели даже и на Кронверкской улице, когда Беглов отправился туда с неанонсированной поездкой.

- Вот эти "раскраски". Посмотрите, что творится! — обращается Беглов к Ивану Громову, главе администрации Петроградского района.

- 46 граффити в день закрашиваются двумя ЖКС. И это, конечно, беда центральной части города. Мы фиксируем все граффити. Срок на устранение каждого не более суток, — рапортует Громов.

- Иван Александрович, но это же не вчера и не позавчера произошло. Это, наверное, произошло гораздо раньше. Два дня — приведите все в порядок и мне лично доложите.

- Есть. Все будет сделано.

Тут же руководитель города вручил руководителю района папку с жалобами жителей. Откуда они у Беглова? Пока — о том, что он сказал, когда мы отъехали. "Городу нужен хороший такой сквозняк, проветривание", — считает глава Петербурга.

Что было дальше на Кронверкской?

- Александр Дмитриевич, субботник администрации района проходил на этой площадке. Все было закрашено, все убрано, — докладывает Беглову Громов.

- Это невозможно! Ну, что вы мне говорите?! Посмотрите, асфальт вздыбленный. Остановка у нас здесь совсем какая-то непонятная. Остановочного нет комплекса. Надо поставить. Участок действительно хороший, рядом школа находится, можно сделать здесь и парк. Но в таком беспорядке это не должно быть, — дает поручения губернатор.

На другой стороне Невы, у одного знакового символа Петербурга, Исаакия, знакомимся с той, кто при Беглове возглавила Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и знает проблемы. Это Юлия Аблец. "Молодые петербуржцы очень часто возможность своего развития видят в "Сапсане". В том смысле, что сел и уехал", — рассказала Аблец.

- В Москву?

- Да. И получил там новые возможности. На самом деле городу эти молодые амбициозные, зачастую очень умные ребята нужны здесь.

Она — коренная петербурженка, победитель конкурса "Лидеры России". Беглов пригласил ее в программу "35/35" — это когда в руководстве не менее 35% тех, ком нет 35 лет. Сейчас она проводит с молодежью стратегические сессии, например, по тому самому благоустройству.

"Обалденный проект, извините, за жаргон. Зеленый Невский. Взять и просто по Невскому расставить как можно больше кадушек с цветами и зеленью. Повесить их на столбы. Поставить вдоль дорог. Вот она, идея", — признается Юлия Аблец.

А Беглов у себя в кабинете в Смольном установил целую систему информации о положении дел в городе.

- То есть здесь получается сразу и официальная хроника, и альтернативные источники информации?

- Да, — отметил Беглов.

- Глава региона, глава района уже не забалуют, что называется.

- Не забалуют, потому что я могу выйти в его район и через камеры все посмотреть.

На этом этапе, объясняет новый врио губернатора, без ручного управления — никуда. "Такая привычка, еще хозяйственника, она осталась. Всегда себя за это ругаю, но ничего сделать с собой не могу", — признался Александр Беглов.

Что еще и до этого было известно о настроениях в городе? Например, годами петербуржцы между собой обсуждали вот что: напротив Васильевского острова собирались воздвигнуть "Судейский квартал" для переезжающего из Москвы Верховного суда. И многие опасались: появление на такой площадке большого количества федерального начальства привело бы к транспортному коллапсу.

Фундамент для здания Верховного суда уже готов. Но, похоже, теперь все вот это окажется под плотным слоем земли. Представлен новый проект: вместо Верховного суда — "Арт-парк": отдых и творчество. Все очень масштабно и, конечно, отличается от изначального плана. Но.

Эти перемены одобрены в ходе соцопросов двумя третями петербуржцев. Появляется какая-то новая формула взаимодействия петербургских властей и петербургского общества.

Именно на эту стройку Беглов привел Путина. И оказалось, что многолетнее ворчание горожан можно было конвертировать в продуманный проект, который был представлен главе государства.

Верховный суд будет там, где уже сложился политико-административный центр: у Смольного, где предполагалось построить новое здание для Музея блокады.

А про него Беглов договорился с Минобороны, что военные передадут под музей более 3 тысяч квадратных метров помещений там, где музей располагался всегда, в Соляном переулке, куда люди в блокаду носили вещи. А здесь будет "Арт-парк".

"Спасибо за то, что поддержали жителей города. Для нас это очень важно, это впервые новое развитие исторического места Петербурга", — сказал Беглов главе государства.

"Хороший проект, масштабный, достойный Петербурга", — подчеркнул Владимир Путин.

Кстати, Путин еще предложил расширить новое творческое пространство. Но в целом это — проект, подсказанный горожанами.

"Зачастую люди гораздо быстрее, чем государство или бизнес, решают социальные вопросы, которые в обществе возникают. И непросто сказать, что не так", — отметила Юлия Аблец.

- То есть это государство должно догнать общество?

- Совершенно верно.

В парки-сады Беглов и предлагает превратить другие пустыри с "подвисшей" судьбой. Гражданам губернатор предлагает непременно обращаться на его страницу "ВКонтакте". "Это — мой родной дом. Здесь были мои предки, когда начали строить Санкт-Петербург, то начали все туда съезжаться", — рассказал Беглов.

Но откуда взять новые источники дохода для города? Например, для реконструкции фасадов в историческом центре. А их, таких уникальных фасадов в жилых домах, в Петербурге в четыре раза больше, чем в Москве. После 300-летия, когда фасады почистили, прошло уже много времени. Но, к счастью, не некоторых уже появились строительные леса. За счет чего? Один из рецептов — такой же сбор за пребывание городе для туристов, какой есть в 14 странах Евросоюза.

- Этот сбор туристический в 100 рублей, который будете брать, только на иностранных туристов будет распространяться?

- Только на иностранных. Для них это небольшая сумма — всего 100 рублей в сутки. Почти ничего, — поясняет Беглов.

- А городу это сколько дает?

- Около двух миллиардов рублей.

- Приличные деньги.

Приличные. Сейчас город зарабатывает 600 миллиардов рублей. А нужен триллион.

"Чтобы средняя зарплата в Санкт-Петербурге была порядка 100 тысяч рублей. Многие называют это фантазиями. Я не вижу абсолютно ничего здесь фантастического. Надо перед собой просто поставить цель", — уверен Беглов.

Но откуда взять сотни недостающих миллиардов? Ведь в застроенном Петербурге новый сталелитейный завод не построишь.

Вслед за Бегловым едем в Центр протонной медицины, который он курировал, еще будучи полпредом на Северо-Западе. Это такие медицинские технологии, которые привлекают и иностранцев, даже из Израиля и Британии, из Канады и Кувейта. Но, конечно, главный приоритет — малышам с онкологией из России.

Здесь же спрашиваем про обычную медицину, тем более что 2019-й объявлен в Петербурге Годом здоровья.

"Чтобы наши маленькие детишки не стояли в очередях, разработали систему "Бережливая поликлиника". Это электронная запись, и все 65 детских поликлиник, которые есть в городе, будут переведены на эту систему до конца года", — заверил Александр Беглов.

- Это хорошая система. Ее в Ярославле, по-моему, первый раз опробовали года 2 назад. Она шагает по всей стране. Странно, что в Питере это уже является ежедневной историей.

- До конца года все детские поликлиники будут переведены на эту систему. И 35 взрослых поликлиник тоже будут переведены.

По мнению Беглова, для более скорой медицины необязательно что-то просить у Москвы: надо посмотреть, как можно соединить потенциалы с учетом того, какие в Петербурге есть федеральные медцентры.

- Допустим, человек с инфарктом, "золотой час". Скорая помощь его в первую очередь везет его в клинику. А там очередь. А в это время федеральный центр простаивает, — сказал губернатор.

Из самого последнего на федеральном "треке": подписано соглашение с РЖД на 88 миллиардов рублей. Идея модернизации глоального железнодорожного узла Санкт-Петербурга приобретает измерение для горожан.

- Нам до 2030 года надо построить хотя бы 17 путепроводов через железную дорогу, чтобы спасти город от пробок, создать нормальное хорошее движение, — подчеркнул Александр Беглов.

- Говорите такие очевидные вещи, и как ни у кого руки не доходили это все посмотреть, посчитать? Просто с вами невозможно не согласиться. Странно, что это не было сделано до этого.

- Я смотрю вперед, а не назад. Я работаю, я — хозяйственник, мне нужно помыть, вычистить.

- В вас строитель говорит.

- Мы все понемногу строители.

- Хорошая конкуренция с Москвой начинается?

- У нас не конкуренция, а обмен опытом. Есть столица нашей страны, есть северная столица. Приведу простой пример. Допустим, мы договорились с Сергеем Семеновичем, и он прислал бригады для того, чтобы поделиться опытом, как мыть фасады тех пятиэтажек, которые давно никто не мыл. А мы пришлем свои бригады, потому что у нас тоже ест свои технологии, своя техника, как мыть сложные фасады.

В нынешнем весеннем Петербурге действительно много новых идей.

"Зачем нам вторая Москва? У нас есть прекрасная державная златоглавая. И пусть она такой остается. У Санкт-Петербурга есть свои точки", — отметила Юлия Аблец.

- Александр Дмитриевич, вообще подъемная эта история?

- Не подъемная, если будешь работать один. А если тебе будут помогать горожане, тогда она подъемная.

- Сколько лет вы были вне города?

- Почти 15 лет.

- Надолго вернулись?

- Я думаю, на всю жизнь.

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