"Вести в субботу" разобрались в судьбе Гитлера
Новая версия про то, что Адольф Гитлер выжил. Согласно рассекреченным недавно документам американского ФБР (Федерального бюро расследований США), там всерьез рассматривали версию о том, что Гитлер не покончил с собой при взятии Берлина Красной Армией, а сел на подлодку и скрылся в Аргентине. И сегодня все фамилии агентов ФБР тщательно засекречены, чтобы не выдать источник. Благо ФБР — организация серьезная, все это, естественно, немедленно оживило давно уже существующие версии, включая самую экзотическую, что Гитлер уплыл даже не в Аргентину, а в Антарктиду. Так кому верить?
Последняя прижизненная киносъемка Гитлера. Не надо быть экспертом-медиком, чтобы понять: в свои 56 лет фюрер, был подавлен и разбит, особенно после покушения и особенно под ударами Красной Армии. Какое там путешествие на подлодке через всю Атлантику?! Но факт есть факт: через три месяца после разгрома Третьего рейха" в ту самую Аргентину действительно пришла U-977 — субмарина немецких ВМС Kriegsmarine.
Согласно бортовому журналу, она вышла из Европы в мае 1945-го. Исходя из ее технических характеристик, она могла дойти до Аргентины куда раньше. Одна из давнишних конспирологических версий: по пути из Европы в Аргентину она пошла в Антарктиду и оставила Гитлера там.
В Петербурге идем в Институт Арктики и Антарктики. Многолетний начальник Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин. "Вынужден признаться, что уже более 50 лет Российская, а перед этим Советская антарктическая экспедиция не завозила никаких полярников на нашу станцию "Новолазаревская". И там, и работают потомки выходцев Третьего Рейха. Уже много лет руководит этой станцией внучатый племянник Мартина Бормана". – рассказал Лукин.
На конец войны в Kriegsmarine -1156 подлодок. В том числе самых современных на тот момент. Слово специалисту из Центрального военно-морского музея России в Петербурге Евгению Мульгину.
- Они легко пересекали Атлантику?
- Они бороздили просторы Мирового океана от мыса Норд-Кап до мыса Доброй Надежды, от Малаккского пролива до Мексиканского залива, то есть они были везде.
- То есть в теории Гитлер мог на подлодке переплыть в Аргентину?
- В теории – да.
Не только теоретически. В середине лета 1945-го в Аргентину пришла и немецкая подлодка U-530. Впрочем, она расстояние от Европы до Южной Атлантики преодолела, как в задачке по математике, исходя из расстояния и скорости. Где она, перейдя Атлантику, болталась перед тем, как сдаться в Аргентине?
В Москве идем в Государственный архив РФ. Здесь, как считается, хранится фрагмент черепа именно Гитлера с пулевым отверстием.
"В 1938-1939 годах Третьем рейхом была организована германская антарктическая экспедиция", — рассказ Валерий Лукин.
У немцев был гидросамолет. Его пилот Шермахер открыл в Антарктиде оазис, названный немцами "Новой Швабией", — там, где потом встала советская станция "Новолазаревская", но куда экспедиция Третьего рейха" сбрасывала цилиндры-заявки со свастикой.
"В 80-е годы там высадились специалисты из ГДР. Онни объявили премию даже. По тем временам огромные деньги — 3000 марок тому, кто найдет хотя бы один исторический цилиндр", — сказал Валерий Лукин.
Не нашли. Не нашли и никаких следов пребывания там немецких подлодок. А ведь часть имевшихся у Третьего рейха подлодок не найдено до сих пор. Даже в Арктике.
"На нашем Арктическом побережье достаточно много баз, которые были организованы Третьим рейхом на нашей же территории. и вполне вероятно, что история еще дойдет до того, когда все эти укрытия будут обнаружены, вскрыты и мы найдем там эти подводные лодки", — считает Евгений Мульгин.
Так, может, есть такие и в Антарктике? И какая альтернатива?
В Южной Америке хватает версий. Самых разных. Тут вспомним один наш фильм – "Огненная кругосветка".
"В Уругвае есть построенный еще в 40-е годы бар, который сразу похож и на рубку подлодки, и на значок с мундира немецкого подводника. Так вот легенда гласит, что именно сюда весной и летом 1945 года, на этот ориентир и приходили из Германии немецкие подлодки с нацистскими преступниками на борту", — отметила автор сценария фильма "Огненная кругосветка", режиссер Элла Тухарели.
Звучит глупо — всплывать на такой-то очевидный ориентир. Но в конце концов из ранее рассекреченных досье не ФБР, а ЦРУ известна и фотография из такой другой южноамериканской республики, как Колумбия. Но известна и фотография, когда в Германии было обнаружено тело двойника Гитлера. Зато потом у бункера фюрера нашли тела, которыми и занялся СМЕРШ.
После многих перезахоронений именно те останки и были доставлены в Москву. Так что же все-таки хранится в Госархиве в Москве?
Гитлер прощается с соратниками и совершает самоубийство с двойной гарантией: цианистый калий плюс выстрел. После чего было еще и сожжение тел Евы Браун и его самого.
- Но есть ведь и другие эксперты, которые говорят, что это женский череп. Что здесь, в Госархиве, все не то.
- Это прекрасно, вот только эти эксперты никогда не были в Государственном архиве Российской Федерации, — подчеркнул Сергей Мироненко. Научный руководитель архива.
- Эксперт-американец?
- Он просто какой-то аферист. Он не был никогда у нас внутри, но он снялся перед входом в архив и и после этого рассказывал.
Для справки: в архиве ФСБ есть еще и челюсть Гитлера. Стоматолгия совпала. Что еще нужно?
- Есть сейчас такое веяние: давайте все-таки ДНК-анализ проведем и челюсти, и черепа. Хотя мы с вами знаем по примеру царской семьи, что проводи или не проводи ДНК-анализ, автор теории заговора останется.
- Государственный архив готов предоставить все что угодно, но в рамках действующего российского законодательства должно быть возбуждено уголовное дело. И в рамках уголовного дела должна быть назначена генетическая экспертиза. Если это делать, то делать в рамках существующего законодательства, — отметил Мироненко.
Что до 1945-го года, когда СССР, США и Британия еще были союзниками по совместной борьбе с Гитлером? Почему же письмо Сталина так и не было отправлено?
- Вот загадка, которая есть в деле о гибели Гитлера: почему Сталин не решился обнародовать очевидные вещи? – говорит Сергей Мироненко.
- Это мы уже не узнаем никогда.
- Может, и узнаем. Кто знает?.. Нашелся же дневник Серова. Кто мог подумать, что руководитель КГБ, имея все запреты на ведение дневников, вел записи, прятал их.
- И сейчас на какой-нибудь подмосковной даче, может быть, что-то лежит.
- Может быть.
Из рассекреченных документов ФБР США следует: версию о том, что Гитлер бежал, рассматривали. Но дело было закрыто. Все это было лишь предложениями, пусть даже с технической точки зрения эвакуация на подлодке была возможна. Правда, точно не в Антарктиду, где нашим летом в Южном полушарии как раз самая зима.
"Плавание подо льдом дизельная подводная лодка не могла осуществлять ни при каких обстоятельствах, — пояснил Евгений Мульгин. — Потому что при всплытии она однозначно повредила бы и выдвижные устройства, и рулевое, и винты. Подледное плавание исключено. В настоящий-то момент подводное плавание осуществляют только подводные лодки, которые имеют два реактора".
"У немцев в конце войны появились уже устройства, позволяющие плавать под дизелями в подводном положении, но для этого на поверхность воды выходила специальная шахта, через которую выбрасывались выхлопные газы дизельной силовой установки. А здесь лед бы сразу же срезал. Даже тонкий лед, он эту шахту бы просто срезал", — сказал Валерий Лукин.
Главное для нас — Берлин был взят. И хотя сегодня нацизм вновь поднимает голову, вождя нацистов уже точно давно нет.
- Для науки, поверьте, здесь никаких вопросов нет, — подчеркнул Сергей Мироненко.
- Вот он, Гитлер, а не в какой не в Аргентине.
- Вот то, что осталось от Адольфа Гитлера. И, мне кажется, это вообще урок всем диктаторам, которые мечтают о мировом господстве. И вот чем они заканчивают.
- В Москве, в Хамовниках.
- Да. В Государственном архиве Российской Федерации.
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