Детсады, школы и поликлиники будут работать так, как удобно россиянам

По итогам форума "Национальные проекты — этап "реализация" председатель правительства России Дмитрий Медведев дал ряд поручений министерствам и ведомствам. Форум прошел 4-6 апреля 2019 года в Московской области, пишет РИА Новости.

Губернаторам и главам регионов предписано обеспечить упреждающее информирование россиян о мерах социальной поддержки и социального обслуживания. Для этого предложено использовать сайты, телефонную связь и иные способы. Как сказано в документе, после анализа графика работы учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания и культуры, а также обсуждения с обществом, привести время работы к "семейному графику". Более гибкий режим работы детсадов и школ позволит родителям забирать детей в более удобное время.

Также премьер поручил сократить время ожидания приема врачей и облегчить запись в медицинских учреждениях. Помочь сократить очереди должно внедрение информационных технологий.

Регионам предстоит разработать образовательные программы по здоровому образу жизни, культуре питания и продвижению семейных ценностей.

Также Дмитрий Медведев поставил задачу разработать меры по росту спроса на жилье, в том числе, за счёт снижения ставок по ипотеке.

Минстрой и Минпромторг РФ займутся предложениями по постройке в селах фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в едином комплексе с организациями социальной сферы.

Далее Дмитрий Медведев поручил подготовить изменения в федеральный закон об организации местного самоуправления.

Минпромторг и "РЖД" обсудят изменение тарифов на перевозку в пользу экспорта высокодоходных и высокотехнологичных грузов. Уравнение оплаты экспортных грузов в обычных контейнерах и в рефрижераторах позволит нарастить грузовую базу и объем перевозок. Стимулирование российского экспорта предусмотрено нацпроектом "Международная кооперация и экспорт".

Премьер поручил профильным министерствам проработать проблему создания новых мест захоронения твердых коммунальных отходов в регионах. Существующие полигоны должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поручение в рамках нацпроекта "Экология" предусматривает рекультивацию свалок и объектов накопленного вреда.

Министерство науки РФ поможет регионам в создании научно-образовательных центров. Предполагается, что ВУЗы и предприятия путем кооперации при поддержке из федерального бюджета смогут получить результаты, соответствующие нацпроекту "Наука".

В документе на сайте кабинета министров указывается, что поручения председателя правительства необходимо исполнить в мае-июне 2019 года.