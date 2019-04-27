Серьезный пожар произошел в следовавшей в Москву электричке

Пассажирам следовавшей из Серпухова в Царицыно ночной электрички пришлось эвакуироваться из-за пожара в одном из вагонов. Очевидцы сняли на видео объятый пламенем состав.

Инцидент произошел в 23:20 в пятницу, 26 апреля, на станции в Чехове. Что стало причиной пожара во втором с конца вагоне, остается неизвестным, пассажиры предположили, что кто-то из молодых людей не затушил сигарету в тамбуре. На кадрах видно, что пламя охватило по меньшей мере половину вагона.

Машинист призвал всех пассажиров покинуть состав, после чего обесточил вагоны. Площадь пожара составила около 75 квадратных метров, на его тушение ушло примерно полчаса — на станцию прибыл пожарный поезд.

Застрявших на полустанке людей доставили в Москву на дополнительной электричке, но с заметным опозданием. Н графике движения поездов на Курском направлении этот инцидент, как отметили в РЖД, не сказался.