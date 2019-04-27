Гарвардский профессор: внешняя политика США привела к союзу России и Китая

США стремительно теряют свои позиции на мировой арене, и это может обернуться для страны политическим и дипломатическим провалом. Такую точку зрения высказал профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в своей статье для издания Foreign Policy.

По его мнению, врагов Америки сплотила между собой беспринципная политика действующего президента Дональда Трампа. К тому же по многим важнейшим международным проблемам США никак не могут достичь компромисса. Ситуация усложнилась после того, Джон Болтон занял пост советника по национальной безопасности, а Майк Помпео — госсекретаря. Уолт сравнивает эту ситуацию с кризисом власти в период президентства Джорджа Буша-младшего, на время правления которого пришлась, в частности, война в Ираке.

"Нынешняя президентская администрация идет по тому же пути — пути демонстрации силы", — считает профессор.

Американский президент, по мнению Уолта, готов начать торговую войну с Китаем и даже европейскими партнерами, выдвигает ультиматумы КНДР, Ирану и Венесуэле, совершает импульсивные поступки вроде выхода из Трансатлантического партнерства и Парижского соглашения по климату. Все это приводит к тому, что страны, ранее не стремившиеся к союзничеству, создают совместные коалиции против Америки. Например, Россия и Китай. Профессор призывает Трампа к переходу на более мудрую политику и предупреждает о возможности тотального фиаско, которое может потерпеть страна при нынешнем руководстве.