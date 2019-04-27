Пожары и ветер: москвичей предупредили об опасной погоде

В Москве и Московской области 27-28 апреля сохранится высокая пожарная опасность. Как предупредили в Гидрометцентре России, в субботу ожидается усиление ветра на фоне повышения температуры до 22-24 градусов.

В воскресенье воздух прогреется до 11-13 градусов тепла, пишет "Интерфакс". Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Возможен кратковременный дождь.

В понедельник в столичный регион придет похолодание. В ночь на вторник местами может подморозить до минус четырех градусов.