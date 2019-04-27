Костромской водитель протаранил спешившую на вызов пожарную машину

Водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo получил серьезные травмы в результате столкновения со спешившей на вызов пожарной машиной в Костроме. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Авария произошла около 11:40 в минувшую пятницу, 26 апреля, на углу Кинешемского шоссе и Индустриальной улицы. Служебная машина с включенными мигалками и звуковым сигналом попыталась проскочить перекресток на красный сигнал светофора. Водители уступили дорогу пожарным, но тут из-за машин на высокой скорости выехал красный Chevrolet.

Удар пришелся в бок служебного КамАЗа и был такой силы, что у легковушки оказалась смята вся передняя часть. Водителя вытащили из салона медики, самостоятельно передвигаться он не мог. Среди спасателей МЧС никто не пострадал.