Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом". Томос был получен ПЦУ от Константинопольского патриархата в прошлом году, пишет ТАСС.

"Зеленский уже извинился, но это оскорбительно для церкви. Мы прощаем новоизбранного президента за эти слова и не обижаемся", — сказал Филарет в интервью радио "Свобода".

Опрометчивые слова комик Зеленский произнес на выступлении в студии "Квартал 95". За неудачную шутку на избранного президента обрушилась волна критики, в том числе и от действующего президента Украины Петра Порошенко.

Во втором туре выборов главы государства Владимир Зеленский получил 73,33 процента голосов избирателей против 24,45 процента у Порошенко.

Русская Православная Церковь назвала томос об автокефалии Православной церкви Украины ничтожным. Ни одна поместная церковь не признала ПЦУ.