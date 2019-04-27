Защитник Андрей Марков покинет "Ак Барс"

Несколько хоккеистов покинуть "Ак Барс" следующим летом. В их число вошел и ветеран отечественного хоккея Андрей Марков, выступавший в Казани после возвращения из НХЛ.

Стало известно, что "Ак Барс", сложивший с себя полномочия обладателя Кубка Гагарина, расстанется с несколькими хоккеистами. А именно с с нападающими Александром Свитовым, Алексеем Потаповым, Робом Клинкхаммером, Иржи Секачем, Антоном Ландером, Федором Малыхиным, защитниками Андреем Марковым, Полом Постмой, Рафаэлем Батыршиным и вратарем Александром Шарыченковым, — сообщает РИА Новости.

Контракт сорокалетнего Маркова с "Ак Барсом" истек. Однако пока неизвестно, завершит ли Андрей свою карьеру или продолжит выступления. Большую часть своей спортивной биографии чемпион мира 2008 года провел за океаном, где отыграл 17 сезонов за "Монреаль Каадиенс".