Лидеры России и Белоруссии обсудили проблемы с нефтью

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили проблему с качеством нефти, транспортируемой по нефтепроводу "Дружба". Главы России и Белоруссии встретились в Китае.

Президент России заявил, что загрязнение нефти хлорсодержащими примесями должно быть расследовано оператором нефтепровода компанией "Транснефть".

"Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб", — заявил Путин.

26 апреля "Транснефть" заявила, что загрязнение нефти было умышленным. Хлор попал в нефть на узле учета, принадлежащем частной структуре "Самаратранснефть-Терминал".

Проблемы с качеством российской нефти были выявлены концерном "Белнефтехим" 19 апреля. Вброс растворителя дихлорэтана угрожал коррозийным повреждением оборудования белорусских нефтезаводов в Гомельской и Витебской областях. Предприятия сократили объемы нефтепереработки почти на 50 процентов.

После совещания участников транзита нефти из России, Беларуси, Польши и Украины было принято решение до 29 апреля подать соответствующую стандартам нефть до границы с Белоруссией. Нормальное функционирование нефтепровода "Дружба" ожидается в течение двух недель