ФИДЕ изменила регламент матча за звание чемпиона мира по шахматам

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) внесла изменения в регламент матча за звание чемпиона мира. Увеличено число партий с 12 до 14.

Таким образом, чемпиону и претенденту предстоит сыграть на два партии больше, чем в предыдущие годы. При этом сокращено количество дней отдыха с шести до пяти. Соперники не смогут согласиться на ничью раньше 40 хода. Ранее они могли завершить партию на 30 минуте, сообщает ТАСС.

Изменен и контроль времени. Если раньше шахматистам давало 100 минут на первые 40 ходов и 50 минут на 20 следующих, то теперь на первые 40 ходов отводится 120 минут и 60 на следующие 20. Увеличен и призовой фонд до 2 миллионов евро.