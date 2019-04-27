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27 апреля 201913:38

Чета Трампов получила от супругов Абэ жемчужные запонки и чайный набор

EPA

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания получили подарки от супругов Абэ. Премьер-министр Японии Синздо Абэ с женой находятся в США с визитом, пишет РИА Новости.

Мелания Трамп отмечает  в субботу 49-й день рождения. Супруга премьера Акиэ подарила первой леди зеленый чай и традиционный японский чайник. Чай выращен друзьями Акиэ. Дональду Трампу японская чета подарила запонки из жемчуга.

Совместное празднование дня рождения с главой иностранного государства — событие уникальное. Но Мелания сказала своему супругу, что "нет людей, с которыми бы более, чем с этой семьей, хотела бы провести свой день рождения".

Японцы стараются дарить подарки, которые символизируют страну. О жемчуге даже существует поговорка — "если из Японии, то жемчуг". Хороший зеленый чай является очень дорогим и ценным подарком.

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