Место крушения Як-18 под Хабаровском сняли на видео

Ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия — такие версии крушения легкомоторного Як-18 под Хабаровском рассматривают в настоящее время следователи. СКР обнародовал видео с места катастрофы.

ЧП произошло около 16 часов по местному времени 27 апреля в районе села Калинка. В результате крушения самолета погибли вице-президент Федерации самолётного спорта Хабаровского края Владимир Левшин и лётчик Сергей Ланкин. Что стало причиной крушения, предстоит установить следователям.

"Фюзеляж имеет место разлома за креслом пилота", — слышно на записи мнение осматривавшего место происшествия эксперта.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц.