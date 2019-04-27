Путин отметил роль китайской философии в политике

Российский лидер Владимир Путин заявил, что торговые войны никому не нужны. Исключение – те, кто их инициирует.

Почти 100% уверены: ограничения вредят мировой экономике.

И либеральные ценности, которых придерживается Китай, характерны для всей мировой системы.

Китай заинтересован в экспорте своих товаров, но сталкивается с рядом ограничений. Его развитие тормозится. И сейчас он стремится укрепить международные экономические отношения и исходит из своих интересов, реализуя инициативу "Один пояс — один путь".

Путин добавил, что считает инициативу перспективной, поскольку она реализуется с учетом китайской философии: сделать все быстро и аккуратно, но учесть интересы партнеров.

Концепция "Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на развитие торговых отношений, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.

Идея была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.