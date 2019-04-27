"Она могла блистать, но этого не случилось". Понаровская о ранней смерти Началовой

На этой неделе исполнилось 40 дней, как с нами нет певицы Юлии Началовой. В студию программы "Привет, Андрей!" пришли ее родители, близкие и знакомые.

"Крестная мать" Юлии на сцене Ирина Понаровская прервала долгое молчание. Еще когда Юля была маленькой девочкой, Понаровская отмечала ее редкостный музыкальный вкус. В студии программы певица рассказала, что Началова была талантливой и знаковой фигурой. "Как ее не разглядели?" – недоумевает артистка.

Она подчеркнула, что не имела права делать юную певицу своей копией, и оставила свое шефство над ней, когда Юле исполнилось 16 лет. "Никакая я не крестная мама, она просто была со мной", — подчеркнула Понаровская.

Певица сообщила, что у нее остались костюмы Юлии, в которых она снималась в клипе, и пообещала привезти из Петербурга родным певицы все эти вещи.

Понаровская рассказала, что вместе с отцом Юлии Началовой у нее сложилось прекрасное сотрудничество, они вместе написали почти целый диск песен. "Я напросилась в "Утреннюю звезду", когда был финал, я напросилась в жюри, чтобы поставить ей оценку 100", — поделилась Понаровская.

Певица также объяснила, почему в момент смерти и похорон Юлии Началовой она нигде не появлялась: "Почему я должна свое горе выносить напоказ? Мое горе – молчаливое".

Понаровская вспомнила, как учила 14-летнюю Юлю держаться на сцене. "Она пела, как ангел, прозрачный голос. Отец берег ее связки, долго не давал включать ее голос на полную силу, и сберег. Она пришла ко мне, поет. Стоит столбик. Я говорю: "Юленька, тень твоей улыбки. Что ты больше всего на свете любишь?". Мы обе замолчали, и вдруг она говорит: "Гамбургер". С этим "гамбургером" Юля поехала на конкурс и получила гран-при.

Началова обращалась к Понаровской "тетя Ира" и на "ты". Как-то на гастролях в Куйбышеве (сейчас Самара) Юля спросила у Понаровской, любит ли та воблу, и та призналась, что обожает, но пива не пьет. И Юля предложила есть воблу с кока-колой. "Мы с ней накупили рыбы и весь вечер ели воблу. Смеялись, веселились", — поделилась певица. Она добавила, что рассказывала своей подопечной много женского и сокровенного. "Есть тайны, которые так и остались между нами. И никогда никто этого не узнал и не узнает", — подчеркнула Понаровская.

Позже заслуженная артистка России ушла из шоу-бизнеса, а у Юли "закрутилась жизнь". "Единственное, я ее первый раз выдала замуж. А дальше пропала я. Что это было – Бог его знает, но так разъединила судьба. Однажды я увидела ее на концерте, посвященном Дню Победы, в концертном зале "Россия". Она пела "Ты же выжил, солдат". Я стояла на коленях и целовала телевизор!" – рассказала Понаровская.

В одном из своих последних интервью (Борису Корчевникову) Началова рассказала, что скучает по Понаровской. "Я бы очень хотела сказать ей большое спасибо за те уроки, часы, проведенные вместе. Это дорогого стоит, и это сыграло в моей жизни огромную роль. Я до сих пор эту любовь ко всему хорошему, всему красивому в себе несу и передаю своей дочери", — говорила тогда Юлия.

Началова "на 200 процентов выполнила свою программу, ей дальше нечего было делать" – так Понаровская объясняет столь ранний уход молодой певицы. "Она могла быть только признанной и блистать, а этого не случилось", — подчеркнула артистка.