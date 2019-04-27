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27 апреля 201914:53

Благодатный огонь сошел, спецкапсула для России зажжена

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, накануне православной Пасхи, сошел Благодатный огонь. До этого тысячи людей молились несколько часов.

Схождение Благодатного огня верующие со всего мира приветствовали словами: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!"

Затем верующие зажгли свои свечи от свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III.

В Россию Благодатный огонь будет доставлен в специальной капсуле, которую зажег в Иерусалиме председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. Капсулу доставят самолетом и привезут в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Российские верующие, которые будут встречать Благодатный огонь в аэропорту Внуково, зажгут от него свои свечи и развезут их в храмы Москвы, Подмосковья и других регионов России, пишет ТАСС.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос. Чудо схождения Благодатного огня происходит там каждый год накануне православной Пасхи. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

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