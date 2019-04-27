Гран-при Азербайджана. Даниил Квят показал шестой результат в третьей практике

В Баку проходит четвёртый этап Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал шестой результат в третьей свободной практике.

Лучшим был монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Второй результат у его напарника немца Себастьяна Феттеля. Голландец Макс Ферстаппен стал третьим, опередив двух гонщиков Mercedes финна Вальтери Боттаса и британца Льюиса Хэмилтона.

Даниил Квят уступил Леклеру 1,619 секунды и показал шестой результат. В первой практике Даниил был девятым, а во второй также оказался на шестом месте.