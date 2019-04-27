Первые боевые пуски: "Торнадо-С" отстрелялись на полигоне Капустин Яр

Артиллерийские соединения Южного военного округа в субботу выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Учения прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, пишет "Интерфакс".

Как рассказали в пресс-служба ЮВО, военнослужащие тренировались в заряжании боевых реактивных снарядов, расчету параметров стрельбы и боевому применению "Торнадо-С". Перед артиллеристами так же были поставлены задачи по одиночным и групповым ракетным ударам.

Все участники маневров были поднятый по боевой тревоге и совершили марш в 100 км. На месте расчеты учились привязываться к местности, рассредотачиваться и маскироваться.

В тактическом учении принимали участие более 1 тысячи человек и более 100 единиц военной техники.