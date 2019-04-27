Денис Глушаков уйдет из "Спартака" по окончанию сезона

Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинет "Спартак" по окончанию нынешнего сезона. Также москвичи расстанутся с другим ветераном – Дмитрием Комбаровым.

По информации Чемпионат.com, руководство "Спартака" решило расстаться с Глушаковым и Комбаровым. Контракты обоих футболистов рассчитаны до 2020 года, но, скорее всего, они будут расторгнуты уже летом. В "Спартаке" считают, что Денис и Дмитрий больше не устраивают клуб.

В пятницу было объявлено об уходе из клуба вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова. Клуб взял курс на обновление руководства и состава.