Коломойский собрался на Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что после официального объявления результатов выборов президента Украины, на которых победил Владимир Зеленский, намерен вернуться на родину.

"Собираюсь, но чемодан не собираю. Я без чемодана путешествую, у меня там все есть", — рассказал Коломойский в интервью НТВ.

Сперва олигарх собирается отдохнуть у себя в деревне под Днепропетровском. Никаких встреч он пока не планирует, пояснив, что все, кого он хотел бы видеть, сами прилетают к нему в Израиль. Зеленский, по словам Коломойского, приезжал к нему только в феврале прошлого года на день рождения.

Олигарх признался, что хотел победы Зеленского и готов помогать ему советами. В ходе предвыборной кампании Коломойский давал Зеленскому советы нечасто — один или два раза за полгода. При этом олигарх заявил, что не ищет места в команде Зеленского.

Игорь Коломойский был основным владельцем украинского Приватбанка, который в конце 2016 года был национализирован. В середине апреля суд в Киеве признал национализацию банка незаконной, а договор купли-продажи кредитной организации — недействительным. Минфин и Нацбанк Украины готовятся обжаловать эти судебные решения. 26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще пять исков, касающихся Приватбанка.