Немцев пугают российским "подводным гигантом" с "торпедами Судного дня"

Немецкий журнал Stern напугал читателей рассказом о спуске на воду российского "подводного гиганта", который будет выполнять спецзадания под покровом тайны. Автор Гернот Крампер сообщил, что самая большая в мире подлодка "Белгород" вооружена "торпедами Судного дня" и может брать на борт минисубмарины и подводные дроны.

Журналист упомянул, что "Белгород" имеет в длину 184 метра, что не мешает ему вести разведку. "Торпедами Судного дня" Крампер называет торпеды "Посейдон". Каждая такая торпеда несет термоядерную боеголовку мощностью две мегатонны. Ядерный взрыв способен уничтожить авианосную группу США или прибрежный город.

"Взрыв в океане перед восточным побережьем Соединённых Штатов вызовет мегацунами, которая накроет весь прибрежный регион", — беспокоится журналист.

Крампер подчеркивает, что "Посейдоны" при помощи ядерного двигателя могут двигаться под водой со скоростью 200 километров в час. Это означает, что русские решили проблему суперкавитации — воздушного "пузыря", снижающего трение, отметил автор.