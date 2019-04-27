Задержание Климца подтверждено его советником

Украинский бизнесмен, президента компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер. Адвокаты работают, взятки не было, написала Трестер в Fb.

Ранее сообщалось о задержании Климца за взятку в особо крупных размерах в Москве.

Семья Климца просит СМИ не раздувать эту историю и не строить версий, потому что это может навредить Павлу.

Кроме того, Трестер заявила, что Климец в последние годы больше интересовался общественной деятельностью и развитием украинской экономики, чем делами компании.

Высказывалось предположение, что визит Климца в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, контроль над которыми он утратил.

Ранее Климец входил в сотню богатейших предпринимателей Украины, но в прошлом году его состояние, по состоянию ИК Dragon Capital, оценивалось всего в 99 миллионов долларов.